Teleurstelling bij Hoornse banketbakkerij, gemeente staat ijsverkoop niet toe

"Dit hadden we niet verwacht", zegt een teleurgestelde Linda Kok. Samen met haar man is ze eigenaar van Van den Berg's Banketbakkerij aan de Nieuwstraat in Hoorn. De banketbakkerij wil uitbreiden naar het naastgelegen winkelpand en daar schepijs verkopen. Maar hun verzoek is al meerdere malen door gemeente Hoorn afgewezen.

"Ondanks de doorbraak straks tussen de panden wordt het gezien als twee aparte winkels en volgens de regels is er, in dit deel van de stad, het maximum aantal vergunningen bereikt. Maar ook vele andere banketbakkerijen binnen onze vereniging verkopen ijs, het hoort bij ons assortiment", legt Alex Kok uit. Tegenstrijdig, vindt hij het besluit. "Want als ik in de huidige winkel schepijs ga verkopen, zou dat wel mogen en valt het onder detailhandel. Maar daar hebben we de ruimte niet voor."

Omdat de verkoop van ijs onder 'loketverkoop' valt, is er maar een beperkt aantal van dit soort bedrijven mogelijk, schrijft de gemeente in een brief. "Loketverkoop wordt gekwalificeerd als een horecacategorie die een groot effect heeft op de omgeving omdat er grote groepen mensen op straat kunnen komen te staan met een uitstralend effect naar de omgeving." Meedenken Dat de beslissing is gebaseerd op horecabeleid uit 2009, valt bij Fractie Tonnaer verkeerd. Het is volgens de fractievoorzitter juist nu zo belangrijk dat 'de binnenstad een economisch krachtig centrum blijft voor Hoorn en de regio'. Roger Tonnaer: "Daarom is het nodig dat het college B&W ondernemers helpt bij de bedrijfsvoering en uitbreiding van hun winkels, zeker in coronatijd. De binnenstad staat al in brand, laatst telde ik alleen al veertien leegstaande panden op de Grote Noord. [...] De leegstand laat het college van B&W ijskoud", stelt Roger Tonnaer. De fractievoorzitter is verbijsterd dat gemeente Hoorn de uitbreiding afwijst en vindt dat de gemeente geen oog heeft voor de trend van een groeiend aantal ijssalons. "In Noord-Holland is het aantal ijssalons de laatste jaren met 44 procent toegenomen. [...] Het college B&W heeft bovendien nauwelijks waardering voor ondernemers die in deze moeilijke tijd durven te investeren, leegstand van winkelpanden tegengaan en de bedrijvigheid in de binnenstad vergroten." Ambachtelijk schepijs Deze middag tekende de banketbakkerij eigenaren het koopcontract van het buurpand, dat al geruime tijd leeg staat. Met de huidige vooruitzichten zal daar alleen de productie van de chocolaterie naartoe verhuizen. De teleurstelling is dan ook groot: "Ja enorm, we hebben al de nodige cursussen gedaan om het vak ijsbereiden beter onder de knie te krijgen." Aan de overkant van de straat zit ijssalon De Mient, maar dat hoeft elkaar volgens Linda niet te bijten. "Zij hebben wél een terras en zitplekken, het kan elkaar alleen maar aanvullen. Dat ondervinden we ook met pattiserie en chocolaterie Spartaro, die een paar jaar geleden hier aan de overkant is gevestigd." Fractie Tonnaer wil proberen het college op andere gedachten te brengen en zo alsnog de verkoop mogelijk te laten worden. Ook de banketbakker zelf laat het er niet bij zitten. Alex: "We gaan net zo lang door tot het wel mag."