Unicum voor honkballer Tom de Blok: hij gooit de perfecte wedstrijd

Honkballer Tom de Blok heeft gisteren iets bijzonders gepresteerd in de hoofdklasse. De pitcher van Amsterdam Pirates gooide een perfect game tegen DSS/Kinheim. Dat betekent dat geen enkele speler van de tegenstander een honkslag wist te produceren. De Blok is de vierde speler die dit presteert in de Nederlandse competitie.

Voor de 25-jarige werper is het zijn eerste perfect game uit zijn carrière en hij is de eerste speler van Amsterdam Pirates die dit presteert. Craig McGinnis van Haarlem Nicols (1989), Eelco Jansen namens Kinheim (1997) en Misja Harcksen van Neptunus (2019) gingen hem voor in de hoofdklasse.

Combineerde no-hitter

Vorig jaar stond Amsterdam Pirates ook geen honkslagen toe tegen HCAW. Toen werd er echter met drie pitchers gespeeld. Rob Cordemans, Nick Veltkamp en Matz Schutte combineerden destijds de perfect game.

In het Pim Mulierstadion in Haarlem won Amsterdam Pirates met 12-0 door het sterke werpen van De Blok. De Amsterdammers staan tweede op de ranglijst na zes wedstrijden. Neptunus is ruim koplopermet de volle buit uit zeven duels.