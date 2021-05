Waarom deze zwangere vrouwen liever vandaag dan morgen worden gevaccineerd

Zwangere vrouwen lopen bij een coronabesmetting een groter risico op een ernstig ziektebeeld dan niet-zwangere vrouwen. Toch wordt deze groep in Nederland (nog) niet met voorrang gevaccineerd. NH Nieuws ging in gesprek met enkele zwangere Noord-Hollandse dames. Zijn zij behalve van een kind ook in verwachting van een coronavaccin?

Floor Hickmann, 31 weken zwanger, wordt graag z.s.m gevaccineerd - Eigen foto

Vanwege het gebrek aan data over mogelijke bijwerkingen adviseerde het RIVM tot voor kort het gros van de zwangere vrouwen tot na hun bevalling te wachten met de vaccinatie. Alleen zwangere vrouwen met kwalen als diabetes, obesitas of astma zouden de prik moeten halen. Inmiddels is duidelijk dat het risico op ernstige bijwerkingen nihil is. Van de 90.000 vrouwen die meededen aan een Amerikaans onderzoek, heeft na inenting met Pfizer-BioNTech of Moderna niemand ernstige bijwerkingen gemeld. "Daarom wordt vanaf nu aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om - als zij hiervoor opgeroepen worden - zich te laten vaccineren, bij voorkeur met een mRNA-vaccin", aldus het RIVM. Zwangere vrouwen krijgen dus nog géén voorrang, al stelt het RIVM inmiddels wel dat het erop lijkt dat ook zwangere vrouwen zonder onderliggende aandoeningen een grotere kans hebben op een ernstig ziektebeeld door corona. "Zwangere vrouwen met COVID-19 lijken een verhoogd risico te hebben om te worden opgenomen op de IC en er is vaker noodzaak tot invasieve beademing, in vergelijking met niet-zwangere vrouwen [...] met COVID 19", aldus het RIVM op basis van onderzoek. Derde kind Ook Janine (37) heeft de resultaten van dat onderzoek meegekregen. De Hilversumse psycholoog verwacht begin augustus haar derde kind en heeft geen onderliggende kwalen, waardoor ze vooralsnog 'gewoon' op haar beurt moet wachten. "Maar ik sta er wel open voor om me eerder te laten inenten", zegt ze in gesprek met NH Nieuws. In het begin van haar zwangerschap had ze nog weinig behoefte aan een vaccin. "Maar toen was het advies nog om je niet te laten inenten, maar inmiddels is de info veranderd", verklaart ze haar bijgestelde wens. "De beeldvorming is misschien anders, maar zwangere vrouwen behoren nog altijd niet tot de urgente groepen", benadrukt Janine. Hoewel ze wel in gesprek is gegaan met haar huisarts over de mogelijkheden denkt ze dat er niets anders op zit dan haar beurt af te wachten. "Ik ben geboren in 1984, dus ik ben half juni aan de beurt." Bescherming baby De Amsterdamse Floor Hickmann (37) is medio juli uitgerekend, en verwacht een paar weken daarvoor haar uitnodiging voor de vaccinatie te krijgen. "Maar ik zou 'm graag eerder willen. Mijn schoonmoeder is gynaecoloog en heeft me onderzoeken doorgestuurd waaruit onder meer blijkt dat bij een besmetting de kans op IC-opname en de kans op vroeggeboorte groter is." Bovendien zou een vaccinatie voor de bevalling betekenen dat haar kind direct vanaf de geboorte beschermd is, wat ze een groot voordeel vindt. "Dan gaat een stukje van het vaccin naar de baby, wat erg fijn is." Ze verwacht dat ze rond haar uitgerekende datum voor haar eerste prik kan langskomen, en weet daarom nog niet zeker of ze op die uitnodiging zal ingaan. "Ik heb van verschillende mensen gehoord dat ze zich na de vaccinatie een paar dagen slecht voelen, dus ik weet nog niet of ik de prik op de valreep wil laten zetten. Dat hangt ook van het moment en de inzichten af."

Quote "Ik weet nog niet of ik de prik op de valreep wil laten zetten" Floor Hickmann, 31 weken in verwachting

Wat het vaccinatiebeleid betreft kijkt Floor enigszins jaloers naar onze zuiderburen, waar zwangere vrouwen - onder wie haar zus - wél met voorrang worden ingeënt. "Mijn zus is arts en 22 weken zwanger, en daarom nu met voorrang ingeënt." Maar ook zwangere vrouwen die niet in de medische sector werken, krijgen in België voorrang, voegt ze daaraan toe. De mogelijkheid om via het platform PrullenbakVaccin.nl vervroegd in aanmerking te komen voor een vaccin kent ze, al heeft ze er weinig vertrouwen in dat dat lukt. "Toen ik op die website keek, waren er geen vaccins beschikbaar. Sindsdien heb ik niet meer gezocht, maar ik zou er wel vaker op kunnen kijken."

De 36-jarige Serena Oggero heeft de afgelopen maanden veel moeite gedaan om met voorrang te worden gevaccineerd, maar omdat ze inmiddels 39 weken zwanger is, lijkt die moeite voor niets geweest. "Ik heb maanden geleden al bij de verloskundige en huisarts geïnformeerd of ik gevaccineerd kon worden, maar zij volgen het RIVM", vertelt Serena in gesprek met NH Nieuws. Ze wilde graag met voorrang gevaccineerd worden omdat de 'kans op een zware infectie tijdens de zwangerschap groter is', maar ook omdat ze tijdens haar zwangerschap vaak in contact kwam met medisch professionals, onder wie verloskundigen. "En mijn kind van 2,5 zit op een crèche, waar één van de begeleiders ook al corona heeft gehad." Toen ze onlangs van haar zwangerschapscoach hoorde dat alle zwangere vrouwen veilig gevaccineerd konden worden, besloot ze nog een poging te wagen. Maar ook bij de GGD ving ze bot. "Ze vroegen me of ik in de risicogroep val, maar dat is niet zo." Alleen het feit dat ze ouder dan 35 is, wat een licht verhoogd risico betekent, was onvoldoende, vertelt ze. "Ik zou thuis een uitnodiging krijgen, maar verwacht dat dat op basis van mijn leeftijd is."