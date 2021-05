Tata Steel heeft 'bijzondere waardering' voor plannen FNV, onderzoekt haalbaarheid

Tata Steel ziet de verduurzaamheidsplannen van FNV Metaal wel zitten. De vakbond maakte vanmorgen een strategie bekend waarmee de staalgigant over negen jaar al kan voldoen aan de klimaatdoelen die zijn gesteld, en daar lijkt de directie dus wel oren naar te hebben. Het bedrijf had de opties van de vakbond naar eigen zeggen ook al in het vizier.