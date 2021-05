Atlete Nadine Visser valt uit bij Harry Schulting Games

Atlete Nadine Visser haalde de finish niet op de 100 meter horden bij de Harry Schulting Games in Vught. De Noord-Hollandse atlete viel geblesseerd uit en zo kwam er een DNF achter haar naam te staan.

110 meter horden

De Amsterdamse Koen Smet won de 110 meter horden in een knappe tijd van 13.58. Dat is slechts vijf honderdsten boven zijn PR.

Kogelstoten

De Volendamse Jessica Schilder won het kogelstoten bij de vrouwen. Ze verbeterde haar PR met maar liefst 20 centimeter. Dat staat nu op 18 meter en 47 centimeter.

Maandag is er in NH Sport een reportage te zien over meerkamper Rik Taam uit De Rijp.