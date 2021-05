AZ-aanvoerder Koopmeiners: "Vorig jaar haal je de CL. Dan wil je dit jaar niets minder"

AZ zou nog op gelijke hoogte kunnen komen met PSV, maar de Brabanders hebben een veel beter doelsaldo. Hierdoor gaan zij de voorronde van de Champions League spelen. In Groningen stelden de Alkmaarders teleur. "Je weet dat je bij Groningen een lastige wedstrijd tegemoet gaat. Dan weet je dat je effectief moet zijn met je kansen. Dat hebben wij niet gedaan", vertelt Koopmeiners.

Corona

De voetballer was twee weken ziek van een corona-besmetting. Hij keerde vandaag weer terug in de basis. Hij speelde de gehele wedstrijd. "Ik heb negen dagen op de bank gelegen. Als ik al met mijn vriendin praatte was ik al buiten adem. Dat jongeren er geen last van hebben, was bij mij even anders", vertelt Koopmeiners.