Rijen voor terrassen op zonovergoten Hemelvaart: "Dit gaat me écht te ver"

Met het prachtige weer trekken veel mensen er donderdag op uit in de stad. Nina en Joost staan bij The Square op de Grote Markt in de rij. "Het is de eerste keer dat we een terrasje willen pakken sinds het weer open is", aldus Joost. "We staan hier nu een kwartiertje. Net stonden we in de rij bij Fortuyn maar dat was niet te doen. De wachttijd was meer dan een half uur."

Ook vriendinnen Sofia en Merel zijn op zoek naar een plekje op het terras en staan bij Grand café Brinkmann. "We komen hier graag dus we willen wel even wachten, bovendien staan we lekker in het zonnetje." Na zo'n tien minuten weten de meiden een plekje te bemachtigen.

'Een rondje op de bonnefooi'

Maar niet iedereen heeft het ervoor over om in de rij te staan. Lynn en Stefen zijn net aan hun zoektocht begonnen. "We doen een rondje op de bonnefooi. Als het toevallig lukt dan hebben we enorm geluk, maar in de rij staan gaat me écht te ver", zegt Lynn. Volgens Stefan zijn er hier en daar alleen nog wat schaduwplekjes beschikbaar. "Maar we willen uiteraard wel in de zon zitten dus als dat niet lukt gaan we met onze eigen drankjes naar het park".

Romeo en Chenoa staan op Camping de Lakens in Bloemendaal en zijn ook zonder reservering naar de stad gekomen. "Als ik zo om me heen kijk zie ik het somber in", zegt Romeo. "Het is super druk overal. Je kan wel in de rij gaan staan maar je hebt geen idee hoe lang het duurt voor je aan de beurt bent. Dat kan tien minuten zijn, of een half uur. We doen nog een rondje en dan gaan we terug naar de camping. Dan doen we daar wel een drankje".