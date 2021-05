Ajax wint met gemak van degradant VVV-Venlo

Ajax heeft vanmiddag met 3-1 gewonnen van VVV-Venlo. Devyne Rensch, Sébastien Haller en Mohammed Kudus maakten de doelpunten namens de Amsterdammers. De Limburgers zien we komend seizoen niet meer terug in de eredivisie.

Oussama Idrissi, Jurgen Ekkelenkamp en Mohammed Kudus begonnen in de basis. Al in de 10e minuut maakte Rensch de openingstreffer. Via een prima combinatie van de Amsterdammers kon de verdediger op aangeven van David Neres makkelijk binnen tikken. In de 44e minuut verliet Davy Klaassen geblesseerd het veld met een bovenbeenblessure. Hij werd vervangen door Kenneth Taylor.

Rode kaart

Kort na de rust mocht invaller Taylor al weer de kleedkamers opzoeken. Hij maakte een oliedomme overtreding en kreeg direct de rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler. Toch deerde dat de Amsterdammers niet, want in de 57e minuut maakte Haller de tweede goal van de middag.

In de 76e minuut bracht topscorer van de eredivisie Giorgios Giakoumakis de spanning terug in de wedstrijd. Eén minuut later was het Kudus die de derde van de middag voor de Amsterdammers maakte. Zo won Ajax de laatste thuiswedstrijd van het seizoen met 3-1.

Degradatie

Door de winst van Ajax is VVV-Venlo gedegradeerd uit de eredivisie. Ook ADO Den Haag speelt volgend seizoen in de eerste divisie.

Ajax: Stekelenburg; Timber, Schuurs, Martinez, Rensch (Klaiber/68); Kudus (Tadic/79), Klaassen (Taylor/44), Ekkelenkamp; Neres (Antony/79), Haller, Idrissi (Gravenberch/68)

VVV Venlo: Kirschbaum, Schmitz (Arias/58), Swinkels, Da Graca, Pachonik, Guwara; Machach (Roemer/68), Post, Janssen (Hupperts/57); Van Crooij, Giakoumakis