AZ speelt gelijk tegen FC Groningen en strandt op plek 3 in de eredivisie

Met aanvoerder Teun Koopmeiners terug in de basis heeft AZ met 0-0 gelijkgespeeld op bezoek bij FC Groningen. Concurrent voor plek twee PSV won ruim van PEC Zwolle (4-2) en hierdoor is de plek voor de voorronde van de Champions League uit zicht. AZ kan nog gelijk komen, maar PSV heeft een veel beter doelsaldo.

AZ begon aardig aan de wedstrijd, maar naarmate de eerste helft vorderde zakte de Alkmaarders terug. FC Groningen zette daar ook weinig tegenover in het eerste bedrijf.

Na rust kwam AZ met wat meer vuur uit de kleedkamer, maar tot uitgespeelde kansen kwamen ze niet. In de 60e minuut kwam Myron Boadu in het veld voor Zakaria Aboukhlal. FC Groningen werd sterker en AZ kwam in een scrimmage goed weg dat FC Groningen niet op voorsprong kwam. Midtsjø kopte de val van de doellijn.

In de 90e minuut was het Calvin Stengs met een prima doelpoging, maar keeper Padt tikte de bal naast. In de blessuretijd ging het spel heen en weer, maar doelpunten werden er niet gemaakt.

AZ: Bizot; Wijndal, Martins Indi, Clasie, Svensson; Koopmeiners, Gudmundsson (Goudmijn/89), Midtsjø; Stengs, Aboukhlal (Boadu /60), Karlsson (Evjen/72)

FC Groningen: Padt; Dankerlui, te Wierik, Itakura, van Hintum; Messaouidi, Mautusiwa; Abraham (Larsen/67), Lundqvist, El Hankouri; Da Cruz (Robben/83)