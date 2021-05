Ouders halen opgelucht adem: eindelijk weer naar de bieb en de kinderboerderij

De versoepelingen zijn, met een kleine slag om de arm, in zicht en dat is ook goed nieuws voor mensen met jonge kinderen. Vanaf 19 mei kunnen ouders als het goed is weer naar de dierentuin, de kinderboerderij of naar het zwembad met hun kind. "Kinderen bellen zelf op wanneer ze weer mogen komen."

Tijdens de strenge lockdown waren ouders behoorlijk onthand. Want met kleine kinderen bleven er weinig mogelijkheden over waar ouders met hun kinderen naartoe konden. Om de kinderen toch van beweging te voorzien ondernamen ouders tripjes richting het bos of het strand in de provincie. Ook de natuur onderving daar de nadelen van, zo klommen kinderen in bomen die daar niet voor bestemd zijn, vertelde Simone de Maat, boswachter bij PWN, eerder aan NH Nieuws. Maar met de nieuwste versoepelingen op komst kan ook zij opgelucht ademhalen en komt daar verandering in.

Zwembaden nu ook open voor banenzwemmen

Zwemmen was al mogelijk voor de enthousiastelingen die het buiten in de kou aandurfden om een plonsje te wagen. Voor zwemlessen konden kinderen tot en met 12 jaar al binnen terecht. Maar nu komen die twee samen en kunnen kinderen met hun ouders samen naar binnen.

Ook een medewerker van zwembad de Hout in Alkmaar vindt het mooi nieuws dat ze weer open kunnen. "Maar het is nog even afwachten. Als we opengaan dan zou het woensdag kunnen. We zetten alles in de startblokken dat het weer open kan." Het enthousiasme is er zeker, vertelt de medewerker. "We krijgen al veel mensen die bellen of mailen of ze al kunnen reserveren. Kinderen bellen zelf ook op of ze al kunnen zwemmen. Ze hebben het gemist en dat is alleen maar leuk."

Minigolf was al open

Demissionair premier Mark Rutte kondigde tijdens de persconferentie aan dat de minigolf weer open mag, maar voor sommige 'mazzelaars' was deze al open. Dit gold met name voor de regio Kennemerland, waar minigolf als buitensport wordt gezien en daardoor kon deze al sinds half maart open, vertelt Miguel Kuin van midget-golfbaan 'De Merelhof' in Bergen.

"Als iedereen gewoon de route van de baan aanhoudt en je de kinderen niet laat rennen, dan is er niks aan de hand en kan het gewoon." De aanloop is er gewoon, hij mist alleen nog de toeristen en dan met name de Duitsers. "Dat scheelt wel 20 tot 30 procent."

Bibliotheken

Gisteren werd ook bekend dat de bibliotheken hun deuren weer mogen openen. Veel partijen uitten hun kritiek dat de bibliotheken dicht moesten blijven, terwijl je wel naar de winkel kan. Premier Rutte was het eens met die kritiek. Nu gaan de bibliotheken op 20 mei toch open, een dag later dan de rest van de versoepelingen ingaan.

Naast bovenstaande kunnen ouders met hun kinderen vanaf woensdag 19 mei waarschijnlijk ook weer naar de buitenspeeltuinen, attractieparken, klimbossen en natuurparken.

Binnenspeeltuinen toch niet open

Rutte zei in de persconferentie dat de binnenspeeltuinen open mochten, maar dat blijkt helaas niet het geval. Op de website van Rijksoverheid gaat het toch alleen over de buitenspeeltuinen die weer open mogen, meldt binnenspeeltuin Ballorig, met locaties in onder andere Beverwijk en Hoorn, op Facebook. "Maar helaas, in de aangekondigde maatregelen wordt alleen gesproken over BUITENspeeltuinen."

Volgens de routekaart staan ze wel op de planning voor de volgende reeks aan versoepelingen. Maar uiteraard hangt het allemaal af van de coronasituatie.