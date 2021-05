KLM vliegt tot zeker zondag niet naar Israël

Tot zondag vliegt KLM niet naar de Israëlische stad Tel Aviv. Dat laat een woordvoerder aan NH Nieuws weten. Gisteren werd de eerste vlucht tussen Schiphol en Ben Gurion International Airport geschrapt vanwege de raketten die vanuit Gaza op Israël worden afgevuurd. Ook de regio rondom Tel Aviv en de luchthaven is een doelwit.

Transavia, die ook een dienstregeling tussen Schiphol en Tel Aviv aanbiedt, heeft gisteren ook de vlucht naar Israël geannuleerd. De vlucht van morgen staat nog wel in het vluchtschema van Schiphol. Transavia is niet bereikbaar voor een reactie. Zondag staat de eerstkomende vlucht naar Amsterdam van de Israëlische maatschappij El Al gepland.

De eerstvolgende vlucht van KLM naar Tel Aviv staat op zondag gepland. Dit weekend hakt KLM de knoop door of die vlucht wel weer kan doorgaan. Luchtvaartmaatschappijen krijgen van de Israëlische autoriteiten de optie om in plaats van Tel Aviv voorlopig naar de badplaats Eilat te vliegen, maar KLM houdt liever de vliegtuigen op Schiphol aan de grond.

