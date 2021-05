Het subsidiebeleid voor het Cobra Museum gaat op de schop

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen moet straks om de vier jaar een aanvraag bij de gemeente indienen als het in aanmerking wil komen voor subsidie . Het College van Burgemeester en Wethouders nam daar gisteren het besluit voor.

Het Cobra Museum krijgt op dit moment nog incidenteel geld uit een fonds, maar dat is eigenlijk niet meer van deze tijd, erkent ook Sandra van Dongen van het Cobra Museum. "De meeste gemeenten kennen een 'vierjarencyclus'. Wij hebben met Amstelveen afspraken gemaakt om ook op dit systeem over te stappen." Na 1 januari 2024 gaat de maatregel in.

In de praktijk komt het er op neer dat Amstelveen met een beleidsvisie komt en aan het Cobra Museum vraagt hoe ze dit willen uitvoeren. Aan de hand van de plannen van het museum wordt dan bekeken op hoeveel subsidie het museum vier jaar lang kan rekenen.

Het Cobra Museum is niet alleen afhankelijk van steun van de gemeente. "Voor nieuwe voorstellingen eind mei krijgen we ook geld van de BankGiro Loterij", zegt van Dongen: "En verder krijgen we veel steun van de Businessclub met leden die voornamelijk uit Amstelveen komen."