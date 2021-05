Jong Ajax-trainer Van der Gaag: "Mentaal een zwaar seizoen"

"Na het interlandweekend hadden we nog geen wedstrijd gewonnen. Vandaag was het ook wel weer beneden alle peil. Van beiden kanten een slechte wedstrijd", vertelt Van der Gaag na afloop aan NH Sport. "Je wint die wedstrijd dan wel, maar we hebben ook wedstrijden gehad waarin we goed spelen en alsnog verliezen. Dus dit is wel weer typerend voor een mentaal zwaar seizoen."

Doorstroom

Het doel van Jong Ajax is spelers klaarstomen voor het eerste. Volgens Van der Gaag is die doelstelling goed gelukt. "Twaalf jongens zijn dit jaar doorgeschoven van de onder-18 naar Jong Ajax. Daarnaast zijn een aantal spelers al heel snel naar de groep van Erik ten Hag gegaan. Veel wisselingen dus dit seizoen en dat was wennen."