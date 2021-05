Vandaag te beluisteren: André van Duin en meer in de NH Top 100

Het is Hemelvaartsdag, dus kun je weer luisteren naar je favoriete muziek-toplijst: de NH Top 100. Onze eigen June Hoogcarspel trapt 'm om 10.00 uur feestelijk voor je af. En we lichten bij deze ook alvast een tipje van de sluier op, want één van de toppers is vandaag van André van Duin. Hij steeg met het nummer voor zijn overleden man Martin naar ongekende hoogtes op de Noord-Hollandse hitlijst.