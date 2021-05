Opruimactie fietsen binnenstad Den Helder

Handhavers van de gemeente Den Helder zijn begonnen met een actie om fietsen in de binnenstad op te ruimen. Fietsen krijgen een label zodat de gemeente kan controleren of de fietsen nog in gebruik zijn. Als de labels na twee weken nog op de fietsen zitten, dan brengt de gemeente de fietsen naar het gemeentewerf aan de Ambachtsweg.

Een half jaar geleden begon de gemeente met een eerste actie in de directe omgeving van het station. Wethouder Remco Duijnker is tevreden met de resultaten en geeft aan dat er tijdens de actie 140 fietsen zijn opgehaald. Naast het opruimen van overbodige fietsen hoopt de wethouder dat fietseigenaren inzien dat het netjes stallen van hun rijwiel belangrijk is voor een opgeruimde straat. Wegens het succes is de actie uitgebreid en uiteindelijk moet deze regelmatig terugkeren om de straten netjes te houden.

Fietswrakken krijgen een geel label, dat betekent dat deze fietsen na drie dagen kunnen worden weggehaald. De overige fietsen krijgen een groen label, dat veertien dagen moet blijven zitten voor de gemeente in actie kan komen. Fietseigenaren hebben dertien weken de tijd om hun fiets tegen betaling van €25,- op te halen bij de gemeente. De bruikbare fietsen die overblijven gaan naar een goed doel: mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.