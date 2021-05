Burgemeester Broertjes uit het ziekenhuis, 'revalidatie is in volle gang'

Broertjes legde vorige maand zijn taken als burgemeester van de mediastad en voorzitter van de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek neer omdat hij een hersenontsteking had.

De gemeente laat weten dat het herstel van de burgemeester voorspoedig verloopt: Broertjes heeft inmiddels het ziekenhuis verlaten en revalideert thuis. Ondanks dat zijn herstel spoedig verloopt, staat er nog zeker een paar maanden voor zijn herstel. Om die reden is een waarnemend burgemeester aangewezen.

Hartverwarmend

"Graag wil ik alle bewoners, medewerkers, collega's en iedereen die mij een hart onder de riem heeft gestoken de afgelopen weken, hartelijk bedanken. Het is hartverwarmend en geeft mij enorme kracht. Mijn genezing verloopt goed. De revalidatie is in volle gang. De specialisten geven aan dat het herstel een lange weg is", aldus Broertjes.

Verder laat hij weten blij te zijn met het benoemen van een waarnemend burgemeester. "Een waarnemend burgemeester kan de druk de aankomende tijd voor iedereen verminderen. Dat is een goede beslissing. Ik vertrouw erop dat ik na de zomer in goede gezondheid terugkeer."