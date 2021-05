Afscheid 'Mister Telstar' eindigt in minimale nederlaag tegen Jong Ajax

Het werd niet het afscheid waar Frank Korpershoek van tevoren op had gehoopt. 'Mister Telstar' hangt na vijftien seizoenen zijn kicksen aan de wilgen en speelde tegen Jong Ajax zijn laatste wedstrijd. De Amsterdamse beloften wilden niet meewerken aan het feestje en wonnen met 1-2.

Er stond voor beide ploegen niet meer dan de eer op het spel. Daarom stond het duel volledig in het teken van het afscheid van aanvoerder Frank Korpershoek. Hij werd eind september 'Mister Telstar' door 372 duels te spelen voor de Witte Leeuwen. De 36-jarige ging na een halfuur naar de kant voor Kick Groot en werd op de schouders gedragen.

Amourricho van Axel Dongen maakte pal voor rust zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Hij scoorde op aangeven van Kian Fitz-Jim: 0-1. In de tweede helft maakte Ilias Bronkhorst gelijk: 1-1. Rechtsback Liam van Gelderen bracht de Amsterdammers wederom aan de leiding. Invaller Redouan Taha werd in de slotfase nog gevaarlijk, maar hij kon het feestje van Korpershoek niet opfleuren met een puntje.

Frank Korpershoek werd na afloop door Pieter de Waard geëerd voor zijn vijftien seizoenen bij Telstar.