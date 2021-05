Amsterdam dekt begroting met geld dat het nog niet heeft: "Den Haag gaat corona compenseren"

Geen toeristen meer en ook een dramatische daling van de parkeerinkomsten. Daardoor blijft het een hele opgave voor wethouder Everhardt om het financiële plaatje rond te krijgen. In de Voorjaarsnota rekent hij vast op 90 miljoen euro compensatie die er nog aan moet komen.

"Dat zijn de afspraken die zijn gemaakt", vertelt Victor Everhardt (Financiën, D66) op de Stopera. "Er is ook al een eerste deel overgemaakt. 143 miljoen euro hebben we al gekregen als compensatie. Dus de afspraken staan met het Rijk en daar ga ik gewoon van uit."



Vorig jaar kwam er 60 miljoen euro minder aan parkeergeld in het laatje en liep de toeristenbelasting terug van 200 miljoen naar 80 miljoen euro. Op basis van toezeggingen van minister Ollongren over coronacompensatie voor gemeenten, rekent de wethouder voor zijn begroting in 2021 erop dat er in ieder geval nog 90 miljoen euro richting Amsterdam komt voor misgelopen toeristenbelasting. In een eerdere ronde ontving Amsterdam al het meeste geld van alle gemeenten voor gederfde inkomsten.

Minder gerust is Everhardt over het trekken van de portemonnee door de Rijksoverheid om de tekorten in met name de jeugdzorg weg te werken. Ook daarvoor reserveert Amsterdam voor de komende jaren nog tientallen miljoenen euro's. Everhardt: "Omdat het Rijk daarop niet levert, dat constateer ik ook. Daar moet nog heel veel lobbywerk op gericht worden."



De coalitiepartijen maakten afgelopen najaar al afspraken om de coronacrisis op te vangen, maar dat neemt niet weg dat de schuld van Amsterdam stijgt met 800 miljoen tot een bedrag 6,9 miljard euro. Volgens wethouder Everhardt blijft dat allemaal binnen 'de parameters': "Je moet investeren om uit de crisis te komen. En dat betekent dat je ook geld moet lenen. De rente staat laag, dus dat is te doen. Tegelijkertijd moet je goed kijken, hoe gaat die schuld zich verder ontwikkelen."



Op 7 en 8 juli gaat de raad met het college in debat over de Voorjaarsnota. In de video bekijk je ook vast de reactie van GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink.