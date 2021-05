Cultuurinstellingen geen fan van toegangstesten, maar 'we moeten ons erbij neerleggen'

De Tweede Kamer stak nog wel een stokje voor de eigen bijdrage voor toegangstesten, maar de testwet zelf is erdoor. Om een bezoekje te brengen aan musea, theaters, bioscopen en andere culturele instellingen, heb je dus een negatieve coronatestuitslag nodig. Bij culturele instellingen in de regio bestaat zeker weerstand, blijkt uit een rondgang van NH Nieuws. Maar uiteindelijk zien musea, theaters en bioscopen geen andere optie dan 'gewoon meedoen'.

Westfries Museum - Benno Ellerbroek

Directeur van Theater Spant! in Bussum, Paul Haighton, vertelt dat er weinig enthousiasme is voor 'langdurig testen'. "Wij hopen, en gaan ervan uit, dat als iedereen gevaccineerd is, de testsamenleving niet nodig is. Maar als puntje bij paaltje komt zullen we in ieder geval die eerste paar maanden wel moeten." Volgens Haighton ziet 'iedereen in de branche' dat dit een enorme impact zal hebben op de theaterbezoekers. "De eerste keer is het denk ik leuk en spannend, en willen mensen misschien een grote naam zien. Maar bij de tweede keer is het 'nieuwe' er al af, en werpt die toegangstest een hogere drempel op. Dat enthousiasme zwakt dan af." Ook is de infrastructuur rond het testen volgens hem nog niet dusdanig goed ontwikkeld dat het allemaal snel en soepel verloopt.

Quote "We moeten ons erbij neerleggen en er het beste van maken" Paul Haighton, directeur van Theater Spant

"Als het tijdelijk is doen wij mee, maar zeker niet van harte. Een negatief testresultaat verplicht stellen doen wij liever niet, maar we moeten ons erbij neerleggen en er het beste van maken. Maar nee, wij zijn daar zeker geen voorstander van." "Museum misschien wel veiliger dan sportschool en supermarkt" Ook Marianne Vleerlaag, woordvoerder van het Westfries Museum in Hoorn, is geen fan van de toegangstesten. "We hopen dat dit allemaal niet nodig is, want het werpt een extra drempel op. En dat terwijl de cultuursector al zo benadeeld is. Natuurlijk zijn veel sectoren benadeeld, maar wij zijn nog steeds niet open. Dat is sowieso teleurstellend, en zo’n extra drempel is natuurlijk zuur." Maat wat Vleerlaag nog het meest verbaast, is dat de cultuursector nog steeds niet open mag, ondanks dat het daar, volgens haar, enorm veilig is. "De cultuursector heeft zoveel geïnvesteerd in veiligheid, dat we waarschijnlijk veiliger zijn dan een sportschool of de supermarkt. We werken met tijdsloten, routeplanningen, er is zo goed gekeken naar veiligheid dat het me werkelijk verbaast dat we alsnog niet open mogen." Vleerlaag noemt de mogelijke vereiste van een toegangstest dan ook 'apart'. "Vanuit de hele sector hopen we dat de testen niet nodig zijn, maar de veiligheid staat natuurlijk voorop. Ook voordat dit scenario op tafel lag, was dat al zo." Voor nu wacht het museum de uiteindelijke besluitvorming af, want "we weten allemaal dat alles opeens heel anders kan lopen dan eerst gezegd". Wel stelt ze dat het Westfries Museum 'hoe dan ook' weer graag open wil.

Quote "Cultuur is voor iedereen, daarom dienen er zo weinig mogelijk drempels te zijn" Marjan Scharloo, directeur van het Teylers Museum

Directeur van het Teylers Museum in Haarlem, Marjan Scharloo, is van mening dat cultuur voor iedereen is. "Daarom dienen er zo weinig mogelijk drempels te zijn. De testplannen zijn onbegrijpelijk voor ons. Er bestaat sinds vorig jaar namelijk al een goed werkend en veilig protocol", onderschrijft ook zij nog eens. Maar toch zal het Teylers Museum wel open gaan, ondanks de testplannen. Dat is vooral omdat ze een tentoonstelling van John Constable in huis hebben. "Er zijn nog duizenden mensen die een reservering hebben voor een tijdslot. Met name deze groep willen we heel graag toch de gelegenheid bieden om alsnog een bezoek te brengen aan de tentoonstelling." Volgens Scharloo hebben veel museumliefhebbers een toegangstest wel over voor een bezoekje: "Er is een groep die enorm veel zin heeft in museumbezoek." Madame Tussauds: 'Geen fan, maar conformeren wel' Madame Tussauds liet tijdens de Testen voor Toegang-pilot al weten liever zonder testen open te gaan. Bij dat standpunt blijven ze, laten ze aan NH Nieuws weten. Zij zijn van mening dat ze ook zonder testen op een veilige manier open kunnen. Maar mocht een toegangstest de enige mogelijkheid zijn om klanten binnen te laten, dan zullen ze wel 'conformeren'. Veilig dankzij afstand en hygiëne Margret Wagenaar, directeur van Cinema Oostereiland en Cinema Enkhuizen, vindt de toegangstesten niet noodzakelijk. "Toen we tijdens de zomer open mochten, hebben we voldoende laten zien dat we een bezoek aan de Cinema ook met de huidige maatregelen veilig kunnen laten verlopen." Tijdens die periode kwamen er in de bioscoopbranche namelijk nauwelijks besmettingen bij, zegt ze.

Quote "Het kantelpunt van de vaccinaties komt eraan, nu is de tijd om te zeggen: 'We gaan genieten van cultuur'" Margret Wagenaar, directeur van Cinema, in West-Friesland

Wagenaar: "We gaven toen wel veel stoelen op. Bijvoorbeeld in de ronde zaal in Enkhuizen hielden we 27 van de 89 stoelen over. Maar mensen konden wel met een veilig gevoel naar de film en ze kwamen nog eens terug. Daar gaat het om: dat mensen met een veilig gevoel ergens naartoe kunnen." Ook omdat een bezoek aan het filmhuis vaak spontaan is, zouden toegangstesten roet in het eten gooien. "Onze doelgroep is wat ouder, dus voor hen is überhaupt de stap om te komen al groot. Zo’n toegangstest werpt dan nog een extra obstakel op." Volgens de directeur van het West-Friese filmhuis zitten we nu op een kantelpunt in de pandemie. "Het kantelpunt van de vaccinaties komt eraan, nu is de tijd om te zeggen: 'We gaan genieten van cultuur'. Laat ons niet over allerlei extra hekjes en obstakels springen zodat het veilig kan, als dat met de huidige maatregelen ook al zo is. Laten we ons richten op cultuur, in plaats van hoe je ergens binnenkomt."

Het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Van Gogh museum én het Internationaal Theater Amsterdam: slechts een kleine greep uit de culturele instellingen die zeggen niet mee te willen doen aan de testsamenleving. Zij ondertekenden, net als culturele instellingen in de rest van Nederland de open brief 'Testwet is nekslag voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen' in NRC. Daarin schrijven ze dat 'deze nieuwe wet leidt tot nog meer hindernissen en beperkingen voor bezoek aan cultuur'. 'De nieuwe testwet kan een uitkomst zijn voor festivals en massa-evenementen zoals sportwedstrijden, waar veel mensen dicht bij elkaar komen, maar betekent de nekslag voor musea, theaters, concertzalen en bioscopen en zogenaamde doorstroomlocaties die ook al maanden gedwongen dicht zijn', schrijven de culturele instellingen verder.