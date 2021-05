Nieuw gebouw voor World of Food krijgt ook huurwoningen

Gemeente Amsterdam en vastgoedontwikkelaar Lingotto zijn in overeenstemming over een nieuw gebouw voor foodcourt World of Food in Zuidoost. Het pand komt op de huidige locatie waar nu nog de voormalige parkeergarage Develstein staat. In het nieuwe -nog te bouwen- pand komen ook sociale- en middeldure woningen en andere maatschappelijke voorzieningen. De komende twee jaar worden de plannen verder uitgewerkt

Beide partijen tekenden deze maand een overeenkomst. Naast een permanent gebouw met daarin ruimte voor World of Food en McDonalds, komen er ook woningen in het pand. De woningen zullen voor 40 procent bestaan uit sociale woningen en voor 60 procent middeldure woningen. Daarnaast is er nog 2.000 m2 gereserveerd voor culturele, sport, en/of sociaal-maatschappelijke voorzieningen.

De komende twee jaar worden de afspraken uitgewerkt in ontwerpen, waarbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het naastgelegen project Nieuw-Develstein. Ook ondernemers van World of Food en inwoners in de omgeving worden betrokken bij het proces.

Een begrip in Zuidoost

World of Food is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een begrip in Zuidoost. De slechte staat van de voormalige parkeergarage bleek echter onbetaalbaar voor alle partijen. Daarom startte het stadsdeel Zuidoost en ontwikkelaar Lingotto vorig jaar een onderzoek om World of Food een permanent karakter te geven in een nieuw gebouw.