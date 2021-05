Coffeeshophouder bewaart 45 kilo wiet thuis, hoort taakstraf tegen zich eisen

Woedend, is hij: de eigenaar van verschillende Amsterdamse coffeeshops. Gisteren hoorde hij de rechtbank een taakstraf van 200 uur en vier maanden voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen, omdat de West-Friese ondernemer 47 kilo wiet in zijn huis had opgeslagen. "Het is onbegrijpelijk."

Henry Dekker is het gedoogbeleid dan ook flink zat. Er werd bij hem thuis ruim 45 kilo cannabis aangetroffen, wat de wettelijke maximale voorraad van 500 gram flink overschrijdt. Maar, bepleit hij: 'Hoe kan je een coffeeshop bevoorraden als je geen voorraad mag hebben?' Dekker heeft vijf coffeeshops en bewaart zijn voorraad naar eigen zeggen discreet bij hem thuis. Gedurende de dag worden tekorten in zijn shops bijgevuld met de voorraad die thuis ligt. "Het wordt mondjesmaat naar mijn shops gebracht. Ik zie geen andere methode." Gedoogbeleid Wat er precies moet veranderen is voor Dekker duidelijk. "Ga in ieder geval de voorraad reguleren, zodat een coffeeshop de voorraad mag hebben die hij verkoopt per dag. Het zijn softdrugs, dus zo moet je het ook behandelen." Ook Joachim Helms van de Bond van Cannabis Detaillisten, de branchevereniging van coffeeshophouders, vindt de aangetroffen 45 kilo niet extreem veel. "Een kilo per dag is ook het gemiddelde wat de overheid heeft vastgesteld in een experiment. Hij verkoopt vijf kilo per dag dus met die 45 kilo kan hij niet eens twee weken voort. Wat dat betreft zit hij dus laag." "Het moet gereguleerd worden. Mensen moeten het kunnen testen zodat ze weten dat ze een schoon en eerlijk product hebben. En de coffeeshops moeten een normale hoeveelheid in voorraad kunnen hebben. Niet meer die 500 gram zoals het nu is. Dat brengt namelijk allerlei moeilijkheden met zich mee", aldus Helms.

