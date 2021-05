Bloemen voor gevallen jongen Admiraal de Ruijterweg: "Zo'n jong leven, dat moet niet zo"

Het slachtoffer was volgens buurtbewoners om een student, die daar met andere studenten woonde. "Het zag er heel serieus uit, omdat er veel politie was", vertelt een buurtbewoner, die later op het nieuws las dat de jongen was overleden bij een val. "Ik begin helemaal te trillen als ik erover nadenk. Zeker omdat hij volgens mij ook mijn leeftijd was."

De politie laat net als gisteren weten dat er nog onderzocht wordt hoe de jongen uit het raam kon vallen en dat er verder voorlopig niks over dat onderzoek gemeld wordt. Gisteren werden twee jonge mannen opgepakt, of zij nog vastzitten wil de politie ook nog niet zeggen.

De dood van de jongen maakt veel indruk in de buurt. "Het neerzetten van de bloemen vind ik wel terecht ook", vertelt een andere bewoner van de straat. "Want zo'n jong leven, dat moet niet zo."