AZ-speler Bruno Martins Indi klaar voor slotweek

De week van de waarheid is aangebroken voor AZ. In de slotweek van de eredivisie gaat uitgemaakt worden of PSV of AZ er met de tweede plek vandoor gaat. Het seizoen is snel voorbij gegaan voor Bruno Martins Indi.

"Het is echt heel snel gegaan", zegt de verdediger. "We moeten nog twee keer negentig minuten knallen en dan zien we waar we gaan eindigen. We gaan vol voor de tweede plek, maar het ligt niet in onze handen. We moeten hopen dat PSV punten laat liggen."

Indi lijkt het aanstaande donderdag te moeten gaan doen zonder zijn vaste collega verdediger Timo Letschert, en ook Ramon Leeuwin is vanwege een schorsing niet inzetbaar. "Met het wegvallen van die jongens vallen ook specifieke kwaliteiten van die jongens weg. Dat is voor geen enkele ploeg lekker, maar we moeten reageren en dan gaan we doen."

Einde verhuurperiode

Met het einde van het seizoen komt ook het einde van zijn verhuurperiode aan AZ dichterbij. "Aan het einde van het seizoen ga ik weer terug naar Stoke. Er zijn inmiddels wel gesprekken geweest met AZ maar er zijn altijd drie partijen nodig om overeenstemming te bereiken. Dat laat nog op zich wachten."