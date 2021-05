AZ-trainer Pascal Jansen hoopt op meedoen Arjen Robben

De competitie zit er bijna op voor AZ. Donderdag speelt de ploeg van Pascal Jansen de een-na-laatste wedstrijd van het seizoen. FC Groningen is dan de tegenstander, en als je denkt aan die ploeg dan denk je natuurlijk meteen aan Arjen Robben.

"Ik hoop dat hij meedoet, dat zou heel bijzonder zijn", zegt Jansen over de aanvaller van Groningen. "Het is een genot om hem te zien spelen. Hij is een van de grootste voetballer die Nederland ooit voortgebracht heeft. "

Het ziet er naar uit dat Jansen tegen Groningen weer kan beschikken over Teun Koopmeiners en Dani de Wit. Beiden ontbraken het afgelopen weekend vanwege ziekte. Inmiddels staan de middenvelders wel weer op het veld, maar trainen nog apart van de groep.

Verdedigers ontbreken

Aan de andere kant moet Jansen zich wel zorgen maken over de hoeveelheid beschikbare verdedigers. Ramon Leeuwin is voor één wedstrijd geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Fortuna Sittard, en ook de geblesseerd uitgevallen Timo Letschert lijkt donderdag niet inzetbaar te zijn.