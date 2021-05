Net op tijd voor Hemelvaart: Stevinsluizen Den Oever weer open voor scheepverkeer

De scheepvaart kan weer gebruik maken van de Stevinsluizen bij Den Oever. Dat laat Rijkswaterstaat weten. De sluizen zijn vanaf vandaag open voor alle scheepvaartverkeer. Er is een nieuwe keersluis gebouwd en de bestaande schutsluis gerenoveerd. Hierdoor waren de sluizen al vanaf eind oktober vorig jaar volledig gestremd.

Om de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken, heeft Rijkswaterstaat het werk in de winterperiode uitgevoerd, al heeft de stremming weken langer geduurd door uitgelopen bouwwerkzaamheden. Met extra inzet is het toch gelukt de sluis zo snel mogelijk open te stellen.

Omgevingsmanager Lukas Meursing van Rijkswaterstaat: "Het was een tegenvaller voor de beroeps- en recreatievaart. We hebben met man en macht gewerkt om de sluizen zo snel mogelijk weer te openen. Het is mooi dat schepen er vóór Hemelvaart weer gebruik van kunnen maken."

Nog meer hinder

Nu de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Waddenzee weer open is werkt Rijkswaterstaat door aan de keersluis bij Den Oever. Tijdens de stremmingsperiode is het beton gestort en zijn de deuren in gehangen. Nu worden de technische installaties en de besturing nog aangebracht. Deze werkzaamheden leveren nauwelijks hinder op voor de scheepvaart.

Dan is het nog niet klaar met de stremming voor de scheepvaart. In het najaar is nog hinder te verwachten door aanvullende werkzaamheden aan de schutsluis en de bruggen. De nieuwe keersluis staat meestal open en sluit de vaarweg af bij zeer hoog water (bij meer dan twee meter boven NAP) op de Waddenzee. De keersluis verlengt de Stevinsluizen met 36 meter. De schutlengte en de breedte en diepte van de Stevinsluizen zijn gelijk gebleven.