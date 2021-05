Muider brug gaat ondanks protest toch vaker open, onderzoek naar betere oplossing

De Amsterdamse Poortbrug van Muiden gaat vanaf deze zomer toch een stuk vaker open dan nu het geval is. Er was eerder veel protest tegen de langere bedieningstijden, maar burgemeesters en wethouders staan het onder voorwaarden nu toch toe.

Het protest van de Muiders houdt de langere bedieningstijden voor komend vaarseizoen nog niet tegen, zo blijkt vandaag. De gemeente Gooise Meren kondigt aan dat de brug vanaf juni tot half september tussen 9.00 en 21.00 uur vaker open gaat. Maar dat gaat wel onder een paar voorwaarden. Zo gebeurt dat als proef slechts twee vaarseizoenen en wordt alles tussentijds goed geëvalueerd.

Afspraken

Daarnaast wordt onder meer afgesproken dat de brugwachter de brug alleen open mag doen als de verkeersdrukte dat ook toelaat. Als er bijvoorbeeld een bus aan komt, blijft de brug dicht en ook wordt de opening afgestemd met andere Muider bruggen.

De gemeente noemt de langere bedieningstijden 'verantwoord en noodzakelijk', vanwege de vele bootjes uit de nieuwbouwwijk. Dat brengt namelijk meer vaarverkeer met zich mee en de bedieningstijden die nu gelden voldoen niet.

Hogere onderdoorgang

Het zou zomaar kunnen dat de zorgen over de verkeersdrukte van Muiders over twee jaar wel verleden tijd zijn. De gemeente wil de komende twee jaar onderzoeken of het ophogen van de brug het probleem kan oplossen. Met een doorvaarthoogte van anderhalve meter moeten sloepjes en andere kleine boten onder de brug door kunnen, zonder dat de brug er voor open hoeft. De doorvaarthoogte is nu slechts zeventig centimeter.

Bekijk hier hoe de proef met het openen van de brug in maart bijna uit de hand liep: