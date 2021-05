Maarten Stekelenburg gaat door bij Ajax

Stekelenburg werd begin dit seizoen actief vanwege een dopingschorsing van zijn collega André Onana. Hij keepte sindsdien in tien eredivisieduels, waarin hij zes keer de nul hield. Hij speelde ook een belangrijke rol in het gewonnen bekertoernooi. Zijn prestaties leidde er twee maanden geleden tot bekendmaking van zijn terugkeer in het Nederlands elftal.

Daarmee beschikt Ajax naast Remko Pasveer komend seizoen ook over Stekelenburg. Stekelenburg maakte die in 2002 zijn debuut in de hoofdmacht en keepte sindsdien 301 wedstrijden voor de Amsterdammers. Stekelenburg kwam tussendoor ook uit voor AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton en keepte namens Oranje bij 58 interlands .