Gedupeerden coronacrisis krijgen nieuwe kans op financiële steun

Haarlemmers van wie het inkomen flink is gedaald als gevolg van de coronacrisis, krijgen een nieuwe en grotere kans op financiële hulp van de gemeente. Het college van burgemeesters en wethouders (B en W) heeft besloten de regels voor de zogeheten TONK-regeling te verruimen.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is in het leven geroepen om kwetsbare huishoudens te helpen als zij te maken krijgen met inkomensdaling en hun woonlasten niet meer kunnen betalen. In maart van dit jaar begon deze regeling en al snel bleek dat er maar 111 Haarlemmers gebruik van wilden maken, veel minder dan verwacht. De voorwaarden waren voor sommige aanvragers te strikt. Dit bleek overigens een landelijk euvel. Het Rijk heeft daarop tot de verruiming opgeroepen en het budget verdubbeld.

Afgewezen

Alle 111 aanvragen worden nu opnieuw beoordeeld. Zo heeft het inkomensverschil nu niet meer zo groot te zijn, zijn de uit te keren bedragen groter en tellen bijvoorbeeld spaargelden van kinderen niet meer mee. Wel wordt nog steeds het inkomen van de partner betrokken bij de berekeningen. Om een voorbeeld te geven: een kwart van de aanvragen werd afgewezen omdat de inkomensdaling minder dan 25 procent was. Dat hoeft nu nog maar 15 procent te zijn.

Ook kunnen er nieuwe aanvragen worden gedaan. Haarlem krijgt naar schatting een budget van 2,4 miljoen euro voor deze regeling. De maximale vergoeding per aanvraag is 3.000 euro.