Blije gezichten bij speelpark Oud Valkeveen: "Het park gaat weer leven"

Koen en de medewerkers keken gisteravond nog met spanning naar de persconferentie, maar toen ze hoorden dat het park - als de coronacijfers het tenminste toelaten - open mag, gingen ze gelijk in de actiestand. "We hebben een groepsapp en die stroomde over met berichtjes. Gelijk nadenken over hoe we dit gaan doen en uitrekenen hoeveel mensen we mogen ontvangen", vertelt hij. "We kijken hier echt al maanden naar uit en de medewerkers staan te trappelen om weer te gaan werken."

Dus wordt er flink gewerkt in het speelpark om alles op tijd klaar te krijgen. Zo moet er gemaaid worden, de laatste plantjes worden in de grond gezet, de attracties worden nagelopen en schoongemaakt en de ingang wordt helemaal netjes gemaakt. Maar ook eten en drinken voor de horeca wordt besteld en roosters worden gemaakt.

Risico

Hiermee neemt het speelpark een risico, want het kabinet heeft aangegeven dat het openen van de attractieparken alleen doorgaat als de ziekenhuisopnamen omlaag gaat. Maandag neemt het kabinet definitief een beslissing. Bij groen licht heeft het park dan maar een dag of hoogstens twee dagen om alles te regelen.

Daarom beginnen Koen en zijn team vandaag al. "Wij gaan ervan uit dat we positief bericht krijgen en opengaan. Wij zetten ook alles op alles om dat te realiseren", zegt hij. Het team zet alles klaar zodat, als het park open mag, allene nog maar een paar banken neergezet hoeven te worden. "Het is nog even aanpoten de komende paar dagen en dan weet ik eigenlijk wel zeker dat wij met een blij gevoel open kunnen."

Toch realiseert Koen zich ook dat er een negatief bericht kan komen van het kabinet op maandag. "Dan moeten we heel veel bezoekers en personeel teleurstellen."