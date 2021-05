Westfries Archief haalt mysterieus schilderij met zeegezicht bij Hoorn binnen

Het Westfries Archief heeft de collectie uitgebreid met een schilderij van een zeegezicht waarin Hoorn op de achtergrond te zien is. Er wordt nu onderzoek gedaan naar het schilderij, want er is vrij weinig over bekend. "Hopelijk kunnen we de naam van de kunstenaar nog achterhalen."

"De zaak kwam aan het rollen na een tip van onze collega Peter Swart", zo laat Jan de Bruin van het Westfries Archief weten. "Hij ontdekte iets dat de veilingcatalogus niet vermeldde: op de achtergrond zijn de Hoofdtoren, de Grote Kerk en andere Hoornse gebouwen te zien."

"Heel vaak is bekend wat erop staat, maar hier stond alleen bij 'Zeegezicht'", aldus de Bruin. "Het is te danken aan de opmerkzaamheid van Peter Swart." Wie bladert door een catalogus kan redelijk ver inzoomen en zo kwam de Hoornse Hoofdtoren in beeld.

Het schilderij werd geveild door een Amsterdams veilinghuis, maar waar het oorspronkelijk vandaan komt is niet bekend gemaakt.

Onbekende schilder

"Dit is voor ons ook echt een primeur", vertelt De Bruin. Hij doelt op het feit dat een unieke tekening van Hoorn is gevonden waar verder vrij weinig bekend over is. Zo hebben ze nog geen idee wie de schilder is. Medewerkers van het archief vermoeden dat het schilderij uit de late achttiende eeuw komt.

Het is nu aan onderzoekers om het mysterie rondom de aquarel verder te ontrafelen. Eerst gaan ze aan de slag met de lijst. "We moeten vaststellen of die oorspronkelijk is, dat vergt tijd. Misschien is het een heel oude lijst, dan moet je natuurlijk heel voorzichtig zijn. Misschien staat er wel informatie achter op de aquarel, dat weten we niet."

Een uniek ding

Of het een onontdekte parel is? Daar is Jan de Bruin nuchter over. "Ja dat weet je nooit, maar het is sowieso een uniek ding. We weten niet de exacte datum en wie de tekenaar is. Dat moet je eerst onderzoeken. Je weet wel dat het hier gaat om unieke tekening, er zijn er geen drie of vier van. Hier is echt maar eentje van."

De aquarel kon worden gekocht met behulp van de 'Vrienden van het Westfries Archief'. Dat is een stichting die in 2004 werd opgericht. De 'vrienden' zorgen er met een jaarlijkse bijdrage voor dat het archief speciale projecten kan uitvoeren en stukken zoals deze kan aanschaffen.