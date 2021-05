Jeugdtrainers krijgen les van Louis van Gaal: "Als hij het zegt gelooft iedereen het"

En die sportacademie is nog precies op dezelfde plek waar Van Gaal zelf ook zijn diploma heeft gehaald, waarna hij aan de slag is gegaan als gymnastiekleraar op de basisschool en het voortgezet onderwijs. Samen met Marijn Beukers, hoofd opleidingen van AZ, kwam hij vertellen over de do's en dont's in het vak van trainer.

Wat vooral belangrijk is voor jeugdtrainers is dat ze zich niet te veel focussen op de tactiek of prestatie maar vooral op "plezier hebben in de sport".