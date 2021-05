Officieel: Maarten Stekelenburg tekent nieuw contract bij Ajax

De kogel is definitief door de kerk: Maarten Stekelenburg blijft bij Ajax. De 38-jarige keeper ligt nu vast tot de zomer van 2022.

Na de kampioenswedstrijd tegen FC Emmen liet Stekelenburg al weten langer te blijven. "Ajax en ik zijn eruit, ik heb een eenjarig contract", zei hij toen. Vanmiddag zette hij zijn handtekening onder het nieuwe contract.

Sinds de dopingschorsing van André Onana is Stekelenburg de vaste eerste doelman van de Amsterdammers. De geboren Haarlemmer stond dit seizoen negentien wedstrijden onder de lat bij Ajax. Het duel met Emmen was zijn 300ste in een Ajax-shirt.