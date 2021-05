Oranje-international kiest voor HV Volendam

"Ik heb de laatste jaren veel prijzen gewonnen bij mijn vorige clubs. Dat is leuk maar een keertje slecht spelen had geen effect op het puntentotaal, waardoor de uitdaging een beetje wegviel. Bij Volendam hoop ik die uitdaging weer te vinden en samen met het team die prijzen weer in onze macht te slepen", zegt Kooijman op de website van de club.

"Ik heb altijd een goed gevoel gehad bij Volendam. Een club met een sterke achterban die elke wedstrijd weer volop aanwezig zijn in de zaal. Ik hoop ook dat zodra het weer mag de tribunes vol zitten met supporters", aldus de cirkelloper.

Kooijman gaat samen met Jeroen Roefs en Alexander Binderis de verdediging vormen bij Volendam.