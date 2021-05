FloraHolland komt tegenstanders van digitalisering bloemenveiling tegemoet

Een groep kwekers en handelaren gaat in een klankbordgroep onderzoeken hoe groot de belangstelling straks is voor een lokale veiling en of dat bedrijfseconomisch haalbaar is.

's Werelds grootste bloemenveiling wil digitaliseren om marktleider te kunnen blijven in de sierteeltsector. Met het nieuwe handelssysteem zouden onder meer de kosten omlaag kunnen en het aanbod van bloemen en planten groter worden.

Te snel

De tegenstanders vinden dat de veranderingen te snel gaan. Ze zijn onder meer bang dat bijzondere bloemen en planten minder opbrengen op de digitale veiling en dat het handelen te complex wordt.

Het conflict liep zo hoog op dat tegen de veilingdirectie van FloraHolland een petitie werd begonnen. De directie hoopt met het haalbaarheidsonderzoek de kwekers en handelaren tegemoet te komen die op de huidige manier willen blijven kopen en verkopen.