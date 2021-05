Vrijwilligers geschokt na brutale roof uit museum Broekerveiling: "Heel treurig"

Vrijwilligers van museum Broekerveiling in Broek op Langedijk reageren geschokt op de brutale roof uit de werkschuurtjes, waarbij dieven gisteren duur gereedschap en ander materiaal buitmaakten. Een extra domper voor het museum in coronatijd: "Er zijn al maanden geen inkomsten en dan ga je voor duizenden euro's aan materiaal jatten. Ik vind dat echt niet kunnen", reageert Renee Korver-Michan van Broekerveiling.

Toen een van de vrijwilligers gisteren rond 7.00 uur op het terrein aankwam, dacht hij eerst nog dat iemand de deur per ongeluk had opengelaten. Al snel ontdekte hij dat er met grof geweld was ingebroken in de werkschuurtjes.

Het dure gereedschap, zoals boormachines en cirkelzagen, bleek te zijn verdwenen. "We hebben er gister maar een nieuw slot ingezet. Het was echt heel erg schrikken toen we hier gister aankwamen en al die deuren zo waren toegetakeld. Verschrikkelijk."

Met de versoepelingen in aantocht waren vrijwilligers van het museum druk bezig met alle voorbereidingen rondom de heropening. "We hadden allemaal projecten gepland, zoals een nieuwe brug op het terrein, waarmee we de klanten straks opnieuw verwelkomen. Het materiaal dat daarvoor wordt gebruikt, is nu weg."

Vernielde reclamebanner

Een aantal dagen daarvoor is een reclamebanner van het museum nog aan flarden geknipt, vertelt Korver-Michan. Dat er nu met grof geweld is ingebroken en al het materiaal uit hun werkschuurtjes is verdwenen, komt dan ook extra hard aan bij de betrokken vrijwilligers.

Na de roof en de vernielingen zijn er al veel hartverwarmende reacties vanuit het dorp gekomen. "Een vrijwilliger is druk aan de gang gegaan, en heeft aan de buurt gevraagd om de vrijwilligers te sponsoren. Tot die tijd klussen de vrijwilligers door met zelf meegebracht gereedschap."