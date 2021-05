Wederom een thuiskermis: dit zijn de plannen in Wognum en Hoogkarspel

Traditiegetrouw zijn er tijdens het Hemelvaartsweekend twee kermissen in de regio: Wognum en Hoogkarspel. Hoe gaat de kermis dit jaar gevierd worden? En welke maatregelen nemen de gemeenten, nadat er vorige maand plotseling een straatfeest ontstond tijdens de kermis in De Goorn?

Net als vorig jaar gaat Barman Fred dit weekend weer met zijn mobiele biertap door Hoogkarspel om mensen aan huis te voorzien van een tapbiertje. Het kermiscomité van het dorp heeft verder een digitale kermis georganiseerd. Wie mee wil doen, kan een speciale 'kermisbox' kopen bij het comité. Daar zijn er inmiddels driehonderd van verkocht.

Dat wordt vanavond om 20.00 uur afgetrapt met burgemeester Michiel Pijl. Via een livestream blikt het comité terug op eerdere edities van een coronaloze kermis. Vrijdag is er een kermisbingo, die live vanuit een zelfgebouwde studio wordt uitgezonden. "De prijzen worden live bij de mensen thuisgebracht", vertelt comitélid Cees Weel.

Al met al is het wederom een kermisseizoen van de thuiskermissen. Soms pakt dat ook positief uit. Want de Hoogkarspeler kermis wordt ver buiten de dorpsgrenzen gevierd.

Een thuiskermis

Lars Dol uit Spierdijk doet sinds vorig jaar mee met de 'Blauwe Reigers'. "Die week ervoor is altijd kermis Spierdijk, maar de kroegen doen niet zoveel leuks. Ik zag op facebook een pakket voorbij komen, daar zat een vlag in met 'Ik ben een echte Blauwe Reiger'. Dat vind ik nou leuk, die ga ik kopen", vertelt Lars.

"Ik ben er daarvoor nooit geweest, maar vond het leuk dat ze zoiets doen, dat steun ik graag", zegt hij.

Terrasje pakken in Wognum

In Wognum wordt vandaag bij café Stam geproost op de kermis. "We hebben de terrassen mooi gemaakt en hebben heel wat reserveringen staan, maar er kunnen ook gewoon nog mensen langskomen", vertelt Annemarie Stam.

Er hebben vooral "veel jongelui" gereserveerd, zo vertelt Stam. Dat de terrastijden volgende week hoogstwaarschijnlijk verruimd worden, is ietwat zuur. Maar Annemarie is anderzijds allang blij dat er überhaupt weer íets mag tijdens kermis; vorig jaar moesten ze de deuren gesloten houden.

Straatfeest

Dat West-Friezen graag kermis vieren, blijkt tijdens het kermisweekend in De Goorn, afgelopen maand. Daar kwamen zo'n driehonderd mensen bij elkaar voor een straatfeest. De politie gedoogde dat in eerste instantie, maar maakte 's avonds een einde aan het feest. De gemeente Koggenland liet destijds weten dat er al signalen waren dat dit soort activiteiten konden plaatsvinden.

Kermis Wognum en Hoogkarspel zijn twee relatief grote kermissen. Zowel de gemeente Drechterland als Medemblik laat weten dat er geen signalen zijn over grote bijeenkomsten of andere activiteiten waarbij mensen zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Eigen verantwoordelijkheid

"De gemeente is altijd voorbereid om in samenwerking met de politie in te grijpen in geval van overlast of ongeregeldheden", vertelt Elma Greven, woordvoerder van de gemeente Medemblik. "We rekenen echter op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners."

Diezelfde boodschap heeft de gemeente Drechterland: "We gaan ervan uit dat mensen op een verantwoorde manier genieten van de kermis. Vorig jaar verliep dat prima", vertelt Lynn Noppen, woordvoerder van de gemeente Drechterland. "Er zijn door lokale ondernemers leuke online initiatieven uitgezet, die we als gemeente ondersteunen. Op die manier komt het kermisgevoel toch een beetje naar het dorp."

