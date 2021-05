Vier tips naar aanleiding van woningoverval bij Eran Zahavi

De politie heeft vier tips binnengekregen na de uitzending van Opsporing Verzocht, over de overval op de woning van PSV-speler Eran Zahavi. Afgelopen zondag werd zijn huis in Amsterdam Buitenveldert overvallen door twee mannen. Hierbij werden zijn vrouw en vier kinderen vastgebonden en bedreigd.

Op zondag 9 mei stond er een man voor de deur, gekleed als postbezorger. Toen de vrouw van Zahavi opendeed, werd zij tegen de muur geduwd. Op dat moment komt er een tweede man naar binnen.

"Het is een zeer heftige woningoveral, de slachtoffers zijn vastgebonden, hebben tape om hun mond gekregen, een vuurwapen is erbij getoond, dus dat is echt voor hen zeer heftig en traumatisch geweest", aldus een woordvoerder van de politie. Het gezin wordt ondersteund door slachtofferhulp.

Antisemitisme?

Een dag na de overval vroeg de VVD Amsterdam of er sprake was van antisemitische motieven, omdat er toen geruchten rondgingen dat de haren van Zahavi's vrouw zouden zijn afgeknipt. De politie kan dit verhaal niet bevestigen. Antisemitisme is volgens hen niet het meest aannemelijke scenario.

Tips

Volgens de politie waren de overvallers allebei op de fiets. Na de uitzending van Opsporing Verzocht kwamen er vier tips binnen. De politie zoekt deze nu uit, maar ze hopen dat er meer tips komen.

Signalement

Volgens de politie heeft één van de overvallers een donkere huidskleur, was hij ongeschoren en rond de twintig jaar oud. Hij is rond de 1.70 meter lang, droeg een TNT-shirt en een zwarte jas. De tweede overvaller heeft een witte huidskleur, zwarte krullen, droeg een lichtblauw medisch mondkapje en een olijfgroene jas met capuchon. Daarnaast hadden ze een zwarte tas bij zich, met hengsels bovenop.