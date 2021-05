Van plafondplaat tot relatiegeschenk: Schiphol gaat eigen gras als grondstof gebruiken

Het is wellicht niet het eerste waar je bij Schiphol aan denkt, maar op het terrein van de luchthaven groeit heel veel gras dat regelmatig gemaaid wordt. Tot nog toe was dat gemaaide gras waardeloos, maar daar komt nu verandering in. In samenwerking met het bedrijf ECOR gaat Schiphol het gras namelijk verwerken tot duurzame panelen, die op de luchthaven zelf, maar ook daarbuiten voor talloze doeleinden kunnen worden gebruikt.

Tussen Schiphols start- en landingsbanen in ligt grasland met een oppervlakte van zo'n duizend hectare, ongeveer even groot als tweeduizend voetbalvelden. Dat is gras dat aan de veiligheidseisen voor de luchtvaart voldoet, vertelt Schiphol-ecoloog Rosanne Blijleven aan NH Nieuws. "Het is geïnfecteerd met een schimmel, zodat er geen muizen op afkomen en het voor vogels onaantrekkelijk is om te rusten of een nest te bouwen."

Schimmel of niet, het gras bevat vezels die als grondstof kunnen dienen. "Je kan ontzettend veel dingen mooie dingen maken van gras", stelde Blijleven vanochtend op NH Radio. "We hebben de afgelopen jaren veel testen gedaan en zijn inmiddels zover dat we het kunnen inzetten als volwaardige vervanger van MDF en spaanplaat. Dat is supergaaf, want als je bedenkt dat de productie van gips, MDF en spaanplaat CO2 kost, en gras CO2 opslaat, is dat een ontzettend mooi gegeven."