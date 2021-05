Hilversum gaat fietsers helpen: meer ruimte en beter netwerk van fietspaden

Hilversum gaat aan de slag met de fietspaden, omdat het hoopt dat de fiets de komende jaren binnen de gemeentegrenzen meer en meer een alternatief wordt voor de auto. Waar Hilversum auto's uit het centrum bijvoorbeeld liever kwijt dan rijk is, zijn fietsers meer dan welkom.

De fietsers moeten daarom meer ruimte krijgen, zo stelt Hilversum. Daarom gaat er gewerkt worden aan een goed fietsnetwerk. Dat netwerk gaat uit van onder meer regionale fietswegen, hoofdfietsroutes door Hilversum en alle andere 'basisfietspaden'.

De regionale fietspaden moeten Hilversum verbinden met aangrenzende gemeenten en zijn vooral bedoeld om snel door te kunnen fietsen. Het zijn brede fietspaden, van zo'n vier meter breed, waar fietsers niet vaak hoeven te stoppen op af te stappen. De hoofdfietsroutes door Hilversum zelf moeten ook een stuk breder worden, zodat er meerdere fietsers naast elkaar kunnen.

Grote klus

De fietspaden worden de komende jaren aangepakt, maar dat wordt wel een hele klus. "Het liefst zou ik alle fietspaden in één keer aanpakken. Maar dat kan niet. Met het fietsnetwerk weten we nu waar onze prioriteiten liggen als het gaat om het verbeteren van, bijvoorbeeld, de verkeersveiligheid op de fietspaden of de ontwikkeling van het stationsgebied. Maar ook bij groot onderhoud. Als een straat wordt opengelegd voor nieuwe riolering bijvoorbeeld dan nemen we de fietspaden direct mee", zegt wethouder Annette Wolthers van verkeer.