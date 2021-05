Mogelijk 124 Hoornse bijstandsgerechtigden met schulden gedupeerd door rekenfout

Mogelijk 124 bijstandsgerechtigden uit Hoorn met schulden zijn gedupeerd doordat er op meer geld beslag is gelegd, dan wettelijk is toegestaan. Daardoor houden de getroffen bijstandsontvangers minder geld over voor het levensonderhoud. Dat zeggen burgemeester en wethouders na raadsvragen. De kans is aanwezig dat een deel van de gedupeerden zelf achter hun geld aan zal moeten.

Eind maart werd bekend dat er een fout in de landelijke rekentool zat, waarmee het bedrag wordt vastgesteld, waarop wettelijk beslag gelegd mag worden bij schulden. Volgens een document van Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders gaat het om een bedrag van 54 euro, waarop onterecht beslag is gelegd.

Vragen aan het college

Naar aanleiding van de berichten in de media hierover, hebben de partijen EénHoorn, PvdA, CDA en DRP vragen gesteld aan het college. In het antwoord van het college staat dat het mogelijk gaat om 124 gevallen en dat in principe het te veel betaalde geld terugbetaald zal worden. "Ik ben nog niet helemaal gerust gesteld", zegt Arnica Gortzak, fractievoorzitter van de PvdA", Met name over de gevallen, waarin een eventuele beslaglegger in beeld is. Dan is het de beslaglegger, die moet bepalen of het geld wordt teruggestort. Dat vind ik lastig."

'Maatwerk'

In Hoorn krijgen de bijstandsontvangers hun uitkering via WerkSaam, die voor de gemeente de Participatiewet uitvoert. WerkSaam zal de lijst van mogelijke gedupeerden controleren en, in opdracht van de gemeente, vervolgacties uitzetten. "Wij gaan alles narekenen en zullen de cliënten informeren en adviseren", zegt woordvoerder Daphne Siebenlist. Het gaat voornamelijk om de beslagleggingen in januari, februari en maart.

In de gevallen dat WerkSaam zelf het beslag heeft gelegd kan het direct worden gecorrigeerd. Ook als er een deurwaarder in het spel is en het ontvangen bedrag nog bij de deurwaarder geparkeerd staat, kan het geld makkelijk worden terugbetaald. Maar in de gevallen waarbij het gevorderde geld door de deurwaarder al doorbetaald is aan de schuldeiser, is er volgens het college 'maatwerk' nodig.