Seizoenkaarthouders Ajax krijgen allemaal een stukje van 35e schaal

Omdat Ajax het dit seizoen zonder supporters in de Arena moest doen, heeft de club besloten om de kampioensschaal om te laten smelten en er ruim 42 duizend kleine kampioenssterren van te maken voor de seizoenkaarthouders.

“Wij hebben het dit seizoen grotendeels zonder onze fans moeten doen. Althans, ze zaten niet op de tribune. Desondanks hebben onze spelers hun steun iedere wedstrijd gevoeld. Eerder lieten we met #XXXVoorjullie al weten dat we het kampioenschap aan de fans opdragen, het delen van de schaal met onze seizoenkaarthouders past daar mooi bij", aldus algemeen directeur Edwin van der Sar.

Iedere seizoenkaarthouder ontvangt vanaf vandaag het stukje schaal of zoals de club het zelf noemt a piece of Ajax. De kampioenssterren wegen 3,45 gram per stuk en bevatten elk 0,06 gram schaal.