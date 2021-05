Toch seniorenwoningen in Obdam? Wethouder belooft 36 appartementen

Obdammer Fred Stuifbergen (80) is er al jaren mee bezig. Hij wil net als veel andere dorpsgenoten op leeftijd graag kleiner wonen, maar er zijn simpelweg te weinig seniorenwoningen. Samen met anderen kwam hij met het voorstel om de al jaren leegstaande timmerfabriek om te bouwen tot appartementencomplex, maar vanuit de gemeente bleef het stil. "Ik hoop dat de gemeente door de aandacht wakker wordt", zei mede-initiatiefnemer Peter Mes (68) toen.

36 appartementen

En dat liet Rosalien van Dolder zich geen twee keer zeggen. Ze is sinds november vorig jaar wethouder en verantwoordelijk voor woningbouw. Ze nodigde de mannen, na het zien van de reportage, uit om op locatiebezoek te gaan en het werd gelijk concreet. "Er zijn hier bij de oude timmerfabriek drie woonlagen mogelijk. De plannen worden steeds concreter. Het staat bij ons voor 36 appartementen in de planning."

Het leidde tot positieve reacties bij de ouderen. Want ook al worden het niet allemaal specifiek seniorenwoningen, er lijkt nu wel schot in de zaak te zitten. Vindt ook Fred Stuifbergen. "Ik ben er al lang mee bezig. En veel mensen zeiden eerst: 'Het zal vast wel niet lukken, allemaal poppenkast'. Maar nu denk ik toch dat we positief kunnen kijken."

De wethouder heeft de eigenaar van het pand en woningcorporatie de Woonschakel met elkaar in contact gebracht met de vraag of zij het kunnen realiseren. Dus rest de vraag wanneer het appartementencomplex klaar is.

In 2023 klaar?

"Daar durf ik me niet aan te wagen. Peter Mes zei al, dat het vijf jaar gaat duren", vertelt Fred Stuifbergen lachend. De wethouder is wat concreter. "Het staat bij ons gepland voor 2023. Dat is heel ambitieus. Ik kan niet garanderen dat het dan ook gaat lukken. Maar ik ga m'n stinkende best doen. En wie weet, binnen vijf jaar."