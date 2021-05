Helderse 'Paddenstoel' definitief tegen de vlakte om plaats te maken voor nieuwbouw

Je kreeg er een ijsje na het winkelen en kon er gezellig lunchen met vrienden en familie: de 'Paddenstoel' in de Beatrixstraat in Den Helder ademt nostalgie. Toch is het na ruim zestig jaar straks gedaan met het markante gebouw. De aanbouw van het voormalige pand van V&D maakt definitief plaats voor nieuwbouw: Het Warenhuys.

Het nieuwe woongebouw krijgt 36 sociale huurwoningen en er komt een winkelgalerij met de naam 'Het Warenhuys', laat eigenaar Woningstichting Den Helder weten. Die gaf al eerder aan dat de Paddenstoel eigenlijk niet kan blijven. Winkeliers zouden niet graag in de schaduw van het gevaarte willen ondernemen. Bovendien is de uitbouw niet geschikt voor zelfstandige (horeca)zaak of woning.

Afgelopen jaar nog deed fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur een dringend beroep aan de woningstichting voor het behoud van het beeldbepalende pand: "Het is uniek, een stukje cultureel erfgoed voor de stad. Er staat er maar één in Nederland. In Berlijn staat ook zoiets en daar is het een bezienswaardigheid en we willen dat voor deze Paddestoel ook. Het gaat me aan het hart. Er is al zoveel gesloopt en weg is weg."