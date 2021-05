De Hermitage is gered, bijna 1 miljoen euro binnen

De Hermitage Amsterdam heeft de benodigde 1 miljoen euro opgehaald, waarvoor het museum aan de Amstel in april met de pet rond ging . De steuncampagne was nodig omdat de Hermitage geen subsidie krijgt en ook nog geen steunmaatregelen heeft ontvangen.

Het museum heeft meer dan 10 duizend giften ontvangen van mensen die graag een handje willen helpen, ook waren er benefietoptredens. Uiteindelijk zorgde een gift van 60 duizend euro van Vrienden van Hermitage Amsterdam ervoor dat het gehoopte bedrag bereikt werd.

Het museum had scherp voor ogen wat ze nodig hadden. "We ijken op één miljoen euro vóór 1 mei. We hebben vorig jaar al moeten reorganiseren, waarbij we een vierde deel van onze medewerkers hebben moeten laten gaan. Bovendien hebben we dat geld nodig om tentoonstellingen te voorfinancieren", zei een woordvoerder in april.