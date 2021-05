Lancering loket voor verduurzaming West-Friese bedrijventerreinen

Er valt nog een hoop winst te behalen in het verduurzamen van de West-Friese bedrijventerrein maar ondernemers weten nog niet altijd de weg. Met die insteek is vandaag het Duurzaam Ondernemersloket gestart waar ondernemers kunnen aankloppen voor gratis advies en ondersteuning om te verduurzamen. Met als doel dat de bedrijventerreinen in 2040 volledig energieneutraal zijn.

De Westfriese Bedrijvengroep (WBG), Energie Combinatie West-Friesland (ECWF), Stichting Parkmanagement Hoorn en het Ontwikkelingsbedrijf NHN hebben gezamenlijk het platform opgericht. "Door corona kijken veel bedrijven opnieuw naar hun bedrijfsvoering. Wij vragen dit ook te doen naar het productieproces. Hoe kun je dit aanpassen zodat je slimmer omgaat met de energievraag", aldus Hans Huibers, voorzitter van de nieuwe stichting Energie neutrale bedrijventerreinen. Voor veel bedrijven is het net een stap te ver en teveel geregel, stelt ondernemer in de raceautobrance en bestuurslid Bas Koeten. Sinds de zomer van 2019 liggen er bij hem ruim 750 zonnepanelen op het dak van zijn bedrijf in Westwoud. Koeten: "Het hele traject van het laten plaatsen hebben we zelf geregeld, dan ben je een spil tussen allerlei partijen. Daar is een loket heel erg handig voor."

Adobe Stock

Het Duurzaam Ondernemersloket moet een bijdrage leveren aan de opdracht van de regionale energiestrategie die nu voor de deur staat. Ook de Provincie steunt het loket, vertelt gedeputeerde economie, Ilse Zaal. "Het loket gaat niet alleen het bedrijfsleven ontzorgen maar juist ook innovaties op het gebied van verduurzaming versnellen. Praktijkvoorbeelden gaan we delen zodat andere ondernemers daar ook hun voordeel mee kunnen doen.“ Volgens Zaal doet Noord-Holland het op energiegebied al aardig goed, maar wordt er ook extra geld vrijgemaakt. "We willen graag ondernemers helpen om duurzaam uit de crisis te komen, daar is ook een economisch herstel en duurzaamheidsfonds van 100 miljoen in het leven geroepen en dit loket past heel goed bij die ambitie." Regels Maar regelgeving zit ontwikkeling nog te vaak in de weg, stelt Gerard Fit, directeur van Energie Platform Noord-Holland. Fit: "Een van die dingen is om overtollige energie van zonnepanelen aan je buurman te leveren, maar dat is op dit moment echt niet mogelijk. Even een kabeltje trekken naar de buurman, mag simpelweg niet." De oplossing is volgens Nico Meester, projectleider verduurzaming bedrijventerrein bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, in zicht. De grote energiemaatschappijen kunnen volgens hem niet op tegen de grote 'elektrificeringsslag' die er nog aan zit te komen. Meester: "Daar kan je geen kabels tegen opleggen, dat zal je op lokaal of regionaal niveau moeten oplossen." Lokaal energienetwerk Dat is volgens Meester dan ook de toekomst; het oprichten van regionale of lokale energienetwerken, waarbij de opbrengsten binnen het gebied blijven. Op bedrijventerrein WFO bij Zwaagdijk wordt daar momenteel onderzoek naar gedaan. "Daar zijn al veel bedrijven die hun daken vol hebben gelegd met zonnepanelen en willen dat nog met 30 duizend uitbreiden, dat betekent een enorme hoeveelheid energie die op het net komt." Het nieuwe Duurzaam ondernemersloket is wat Meester betreft dan ook een slimme zet. "De Westfriese Bedrijvengroep (WBG) anticipeert perfect op deze ontwikkeling[...]. Hiermee neemt het bedrijfsleven het stuur in eigen hand om de energietransitie vorm te geven."