Suppen tegen 'plastic soep': het water op met Sup Cleanups om zwerfaval op te vissen

Sup Cleanups; daarmee gaan 'Zwerfie Anna Paulowna' Arnoud Blijdorp en wedstrijdsurfer en supper Romy-Anne Reenders van het Lutjestrand op Wieringen de strijd aan met zwerfafval in het water. Met zogeheten SUP-planken willen ze het water op om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. "We willen niet dat het in zee en in de oceanen terecht komt als plastic soep."

Het initiatief voor de Sup Cleanup komt van Romy-Anne Reenders. Zij is veel op het water als wedstrijdsurfer, zeiler of als SUP-per. Daarnaast is ze bedrijfsleider van het Strandthuys aan het Lutjestrand op Westerland. Dagelijks heeft ze te maken met afval op en rond het water. "Mooi weer, overvolle prullenbakken. Het is meer dan een dagtaak om dat op te ruimen."

Romy-Anne: "Ik probeer iedereen al aan te sporen om een rondje te doen om het strand. En ja, vuil op het water wordt veel minder makkelijk opgeruimd dan wanneer het op het strand ligt. Als je ziet wat er aanspoelt en wat er in de sloten ligt..daar word je niet blij van. Ik heb vorig jaar al contact gezocht met Zwerfie Arnoud en samen met onze sportleraar Stan hebben we de Sup Cleanup bedacht."

Meedoen?

Romy-Anne stelt zoveel mogelijk sups beschikbaar voor enthousiaste deelnemers.

Verder worden afvalgrijpers geregeld en mogelijkheden om het gevonden afval op de sup mee te nemen. "Of ik er zin heb? Ja zeker. Klinkt misschien gek, maar de combinatie van sport horeca, lekker buiten zijn en afval opruimen, vind ik heel belangrijk."

De eerste Sup Clean Up is op zaterdag 29 mei om 9.30 uur in Anna Paulowna. Deelnemers verzamelen bij MFA De Ontmoeting. De tweede cleanup is een week later, zelfde tijd, in Den Helder. Deelnemers verzamelen die dag bij de parkeerplaats Willemsoord Zuid.

Wie mee wil doen aan de Sup Clean Up kan zich aanmelden via [email protected] of telefonisch op 06-44320051.