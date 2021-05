Alcoholverbod moet eind maken aan overlast van hangjongeren Loosdrechtse haven

De jongeren zorgen voor overlast door zomers, als ze een dagje op of rond het water vertoeven, veel rommel achter te laten, vernielingen te plegen en bovenal ook opstootjes te veroorzaken. "Ze hebben lak aan zowel de coronaregels als de regels die overlast voor omwonenden en omliggende horeca moeten beperken", zo stelt de gemeente Wijdemeren. Met regelmaat moet ook de politie er aan te pas komen.

De overlast door de jongeren speelt al veel langer, maar op Koningsdag was het weer raak en dat heeft de emmer doen overlopen. Burgemeester Crys Larson van Wijdemeren noemt het gedrag van de jongeren onacceptabel. "En daarom grijp ik in", zo zegt ze. "Ik gun iedereen plezier en ik hoop op een heerlijke zomer waarin we kunnen genieten van de natuur, de terrassen, de watersport en elkaar. Dat kan alleen als we dat samen mogelijk maken."

Wel alcohol op terrassen

Het alcoholverbod geldt tot november. Niet alleen het drinken van alcohol is verboden, maar ook het in bezit hebben van blikjes en flessen met bier, wijn of andere alcoholische dranken. Het verbod treft overigens niet de terrassen aan de haven. Daar geldt een uitzondering voor en mag gewoon een biertje of wijntje worden besteld.