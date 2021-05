Brand Waarderpolder legt batterijenopslag in de as, garagebedrijf en bakkerij gered

De grote brand die gisteravond en vannacht woedde in een fabriekshal in de Haarlemse Waarderpolder heeft opslagplaats voor lithiumbatterijen verwoest. De brand was rond 3.00 uur onder controle, al wordt er vanochtend nog wel nageblust. In de loop van de ochtend start de politie een onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Dat laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio desgevraagd weten.

Al snel nadat de brand rond 22.30 uur was uitgebroken, stond de fabriekshal in lichterlaaie. Behalve op het blussen van de vlammenzee zette de brandweer in op behoud van de bakkerij achter de fabriekshal, waarin ze zijn geslaagd. "Dat was nog wel even spannend, maar dat is wel een succesje", aldus de woordvoerder.