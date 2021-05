Grote brand op industrieterrein

Op een industrieterrein aan de Emrikweg in Haarlem is brand uitgebroken.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat het om een grote brand en zijn er inmiddels meerdere brandweerwagens op het industrieterrein.

De brand is uitgebroken bij een bedrijf, zegt de woordvoerder. Welk bedrijf het is, is nog niet bekend.