Haarlem NL V Van ergernis tot bloeiend bedrijf: Peter's mobiele bandenservice.

De vriendin van Peter Veldhoven vroeg zich af waarom er in de garage stapels banden lagen. En waarom deze banden twee keer per jaar in de achterbak van de auto gesleept moesten worden. Dat zette Haarlemse industrieel ontwerper aan het denken en vorig jaar was de mobiele bandenservice een feit.

De mobiele werkplaats komt aan huis om binnen korte tijd de banden te vervangen. En niet alleen het wisselen van de zomer- en winterbanden, maar ook voor een paar nieuwe exemplaren komt de monteur aan huis. "Een garage betekent vaak wachten met soms slechte koffie en slechte wifi", zo schetst Peter de normale gang van zaken. In een tijd dat alles thuis bezorgd wordt, willen mensen dat niet meer.

Vroeger droomde de ondernemer er van om auto's te ontwerpen maar hij kon toen niet vermoeden dat hij ooit met een mobiele bandenservice aan de slag zou gaan.

Quote "Als veel mensen ons weten te vinden en kunnen waarderen, dan is mijn droom toch uitgekomen" Peter Veldhoven

Vuile handen zal Peter niet zo snel krijgen want voor het werk op straat heeft hij monteurs in dienst. "Ik ben zelf ook maar een simpele industrieel ontwerper", zo omschrijft hij zijn eigen rol. Maar als ontwerper is hij altijd bezig met behoeftes van de klanten. Zijn hart gaat harder kloppen als hij een oplossing kan bedenken voor een probleem

Peter kan er heel erg van genieten om een bedrijf van de grond af op te bouwen en telkens bij te sturen en te verbeteren. Nu rijden twee bussen rond in de Randstad en het is de bedoeling dat dat binnen niet al te lange tijd uitgebreid wordt naar heel Nederland.